Рада дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест Ярослава Дубневича

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа от депутатской группы "За будущее" Ярослава Дубневича, передает 112.ua.

За разрешение на привлечение к уголовной ответственности проголосовали 332 народных депутата. Задержание согласовал 241 нардеп; арест - 229 депутатов.

Сам нардеп Ярослав Дубневич утверждает, что представление необосновано:

Представление внесено в Раду с одной целью - политический популизм.

Он заявил, что не будет скрываться от следствия и докажет свою невиновность установленным законом способом.

После решения парламента о снятии депутатской неприкосновенности Дубневичу вручили подозрение.

Сегодня вручено мне подозрение. 99,9% торгов, которые проводились на "Укрзализныце", проводились открытыми и как конкурентные торги. Рассказы НАБУ о том, что дилеры выходят с украинского предприятия, это и дилерская наценка, кстати с которой уплачены все налоги, что это убытки. Хотя эксперты отметили, что это может быть определено убытком только после того, если суд примет решение о том, что эти средства считаются убытками. Фирмы-дилеры, которые выходили на торги не являются подконтрольными мне, и это просто глупость НАБУ. Одна из компаний, которая была дилером, это корпорация КРТ, которая не принимала участие в тендерных процедурах с "Укрзализныцей", а была дилером стрелочного завода. Я являюсь конечным бенефициаром этой компании согласно Единого реестра. Но став народным депутатом, я передал управление своими активами другим представителям… На сегодняшний день я не влияю на действия компании,

- отметил Дубневич.

Он добавил, что его за этот период ни разу не вызывали как свидетеля для дачи показаний. Нардеп добавил, что расценивает происходящее как политическое шоу.

Я это расцениваю как политическое шоу, очень интересно представителям власти и НАБУ во главе с Сытником, чтобы показать, как они борются с коррупционерами,

- отметил он.

Завтра Антикоррупционный суд будет избирать ему меру пресечения. Дубневич говорит, что еще не решил, будет ли вносить залог и согласен на арест.

Согласен. Я готов добиваться. Сумку собрал, не в СИЗО, а в ИВС. Что я взял? Две книжки, полотенце, мыло, зубную щетку, спортивный костюм, шапку. Я взял Василия Шкляра "Характерник" и Люко Дашвар, очень люблю почитать ее произведения, - заявил Дубневич. - заявил Дубневич.

пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил о подозрении Дубневичу в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, детективы НАБУ начали расследование о присвоении 93 млн 270 тыс. грн "Укрзализныци" в июне 2017 года. В январе 2019 семи лицам сообщили о подозрении. В следующем месяце сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". В мае детективы бюро завершили расследование фактов завладения 93,28 млн грн "Укрзализныци".

По данным следствия, Ярослав Дубневич, находясь на должности председателя комитета ВР по вопросам транспорта, знал о финансовом состоянии "Укрзализныци", ее потребностях в госзакупках, и влиял на учредителей и должностных лиц ПАО.

Следствие считает, что почти 100 млн грн получили контролируемые нардепом и его сообщниками юрлица через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.