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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Подозреваемых в групповом изнасиловании в Одессе отправили в СИЗО (видео)

Категория: Новости / Происшествия

Подозреваемых в групповом изнасиловании в Одессе отправили в СИЗО (видео)

Одесские полицейские задержали четверых подозреваемых в деле об изнасиловании двух несовершеннолетних девушек из Беляевки. Об этом сообщает 048.ua со ссылкой на пресс-службу ГУНП.

Речь идет о инциденте, который произошел в ночь с 17 на 18 октября. Группа мужчин, проживающих в Одессе, заманили к себе двух девушек из Беляевки. Они пригласили их поехать в Одессу под предлогом встречи с знакомым одной из девушек. 

Когда они приехали в Одессу, то сначала мужчины с девушками мирно общались на кухне у одного из фигурантов дела. Около 2 часов ночи одной из девушек стало плохо и её отвели в спальню. Другая девушка продолжила общение с мужчинами на кухне. Вскоре один из мужчин направился в комнату, где спала одна из девушек и попытался её изнасиловать. Она проснулась и закричала. На крики пришла вся компания.

В итоге мужчина, будучи в сговоре с тремя другими, всё же изнасиловал девушку, избив её перед этим. Девушка кричала и умоляла отпустить её. После чего еще трое мужчин по очереди заходили в комнату, чтобы насиловать её.

Полицейские уже установили личности и задержали всех четырех злоумышленников. Сейчас мужчинам в возрасте от 19-ти до 29-ти лет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения - содержание под стражей.



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