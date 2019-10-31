Александр Гордиенко вошёл в пятёрку лучших на турнире в Абу-Даби

Очередными успехами порадовали представители центра спортивных единоборств Национального университета «Одесская юридическая академия» «Олимпийские надежды», который действует по инициативе Президента вуза Сергея Кивалова уже более 20 лет.

Центр спортивных единоборств «Олимпийские надежды» пополнил свою копилку наград новыми достижениями: кандидат на участие в Олимпиаде-2020, в прошлом выпускник, а сегодня - преподаватель Юракадемии, бронзовый призер чемпионата Европы-2018 Александр Гордиенко стал 5-м в турнире Большого Шлема по дзюдо в Абу-Даби и набрал важные очки в зачет олимпийского рейтинга.

Напомним, еще в апреле текущего года, заняв двадцать первое место в категории «+100 кг» и набрав 1164 очка по итогам 2018 года, Александр получил лицензию для участия в Европейских играх. Однако к тому времени Александр не успел восстановить свои кондиции после операции и тогда, по словам его тренера Ивана Чертова, было решено «не рисковать здоровьем, и сосредоточиться на главном для дзюдоистов старте года».

Итак, на чемпионате Большого Шлема по дзюдо в Абу-Даби в первом поединке в категории свыше 100 килограммов воспитанник Одесской правовой школы Гордиенко получил высший балл – иппон, выиграв у Шахина Гараманова из Азербайджана. Далее Александр уступил поляку Юрию Краковецкому, после чего взял верх над ещё одним представителем Польши - Мацеем Сарнацки. В поединке за «бронзу» Александр уступил Ушанги Кокаури из Азербайджана. В обновлённом после турнира рейтинге одессит уже на 39-м месте. Напомним, обладатели олимпийских лицензий в дзюдо определяются в два этапа: первый - в мировом рейтинге по состоянию на 25 мая 2020-го: по 18 лучших в каждой категории, затем – второй, континентальный отбор.

Отметим, тренер Александра Иван Чертов воспитал уже многих чемпионов разных уровней по борьбе дзюдо, среди которых мастер спорта международного класса, гордость Грузии Лери Накани, Фируз Маргиани и другие громкие имена. Сегодня Иван Иванович тренирует Александра Гордиенко, который преподает в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и успешно сочетает преподавательскую и научную деятельность со спортивной карьерой. Такие феномены - не редкость для НУ «ОЮА» - лучшего университета Украины.

В достижении спортсмена его тренер подчеркивает роль поддержки, которую оказывает руководства вуза.

Мы сейчас тренируемся на универсальной базе - это центр спортивных единоборств «Олимпийская надежда» НУ «ОЮА». Хотелось бы добрые слова сказать Сергею Васильевичу Кивалову, потому что это база - одна из лучших на юге Украины, где лично я неоднократно проводил Чемпионаты мира и Европы. — говорит Заслуженный тренер Украины по дзюдо Иван Чертов.

Из других воспитанников Центра единоборств отметим победы студентки Юракадемии Дарины Жуковой на чемпионате Европы по универсальному бою и чемпионате Украины по самбо, а также бронзу Александра Вересюка на чемпионате мира по сумо в Японии. Всего студенты университета завоевали уже более 100 медалей высшей пробы.