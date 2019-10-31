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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

"Нафтогаз" резко повысил цену газа на ноябрь

Категория: Новости / Экономика и финансы

"Нафтогаз" резко повысил цену газа на ноябрь

НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в сравнении с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4-19,6%.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5 861,00 - 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).


Источник: РБК Украина



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