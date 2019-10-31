Пристайко пообещал, что украинцы вскоре получат свободный роуминг при путешествиях в Евросоюз

В ближайшее время граждане Украины получат свободный роуминг в дополнение к безвизовым поездкам в страны Евросоюза. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "ТСН".

"…мы хотели бы, чтобы к нашему безвизовому режиму, которым действительно почти 3 миллиона украинцев воспользовались…, добавился еще и свободный роуминг. Это то, чем наслаждаются все европейские страны и чего украинцам все еще не хватает. Вы сами видите, насколько высокие цены, как только мы пересекаем границу Украины. Мы хотели бы, чтобы у украинцев было как свободное пересечение, так и свободные коммуникации", - сказал Пристайко.

Он добавил, что в Украине приняты необходимые законы для введения так называемого "промышленного безвиза", в рамках которого украинские компании смогут поставлять товары в страны Евросоюза по упрощенным стандартам.

Глава МИД напомнил, что 62% украинского экспорта приходятся на 500-миллионный рынок ЕС.