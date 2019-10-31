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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Макрона возмутили "украинские банды" во Франции

Категория: Новости

Макрона возмутили "украинские банды" во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью одному из журналов употребил фразу "нелегальные украинские банды", передает DW.
 В интервью он также сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.
 "Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - сказал президент Франции Valeurs Actuelles.
 Критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах в 2022 году.
 В то же время во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента "ко всем французам через все средства массовой информации".

Источник: Корреспондент.net



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