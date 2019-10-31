Набережную Ланжерона планируют продлить до Двух шаров

В рамках проведения работ планируется выполнить реконструкцию двух бетонных площадок участка подпорной стенки длиной 75 квадратных метров на участке от существующей набережной возле дельфинария до малой архитектурной формы «Два шара», передает пресс-служба Одесского городского совета.

Таким образом, длина современной прогулочной набережной на Ланжероне увеличится на 180 погонных метров в едином архитектурном стиле: с покрытием большей части деревянной палубной доской, а также гранитным покрытием.

Предполагается также обустройство цветочных клумб, территории отдыха и наружного освещения. Набережная будет со свободным доступом для жителей и гостей города. Соответствующий проект был одобрен в ходе вчерашнего заседания исполкома. Работы планируется выполнить за внебюджетные средства.