Суд объединил дела по обжалованию нового правописания

Окружной административный суд Киева объединил в одно производство два дела об обжаловании новой редакции правописания и назначил к рассмотрению по существу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судом вынесено решение об объединении в одно производство дел 640/9824/19 и 640/17064/19, так как в обоих делах ответчиком выступает Кабинет Министров Украины и исковые требования по своей сути в них являются однородными", - говорится в сообщении.

Также суд постановил назначить дело к рассмотрению по существу 7 ноября 2019 года.

Напомним, истица обратилась в суд в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса - и просит суд признать противоправным и недействительным постановление Кабинета министров Украины №437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".

Также в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск к Кабинету Министров Украины о признании незаконным и отмене Постановления Правительства №437 от 22 мая 2019 года, которым было утверждено украинское правописание в новой редакции. Истцом выступает ОО "Правовое государство".

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня. Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинской правописания".