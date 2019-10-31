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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Вместо «декоммунизированного» Жукова на стене одесского облвоенкомата установят мемориальную доску павшим защитникам Украины

Категория: Новости / История и общество

Вместо «декоммунизированного» Жукова на стене одесского облвоенкомата установят мемориальную доску павшим защитникам Украины

Вместо барельефа советского маршала Георгия Жукова, демонтированного 31 октября активистами патриотических организаций, на стене областного центра комплектования и социальной поддержки (облвоенкомата) появится памятная доска воинам, павшим на востоке Украины.

Как передает «Думская», об этом со ссылкой на пресс-офицера военокмата Анастасию Ильияш сообщает «Радио Свобода».

На этом месте до 6 декабря (день Вооруженных сил Украины, — Ред.) планируется установить мемориальную доску в честь погибших военнослужащих, жителей Одесской области. Таких у нас больше 100 человек,
— отметила она.

Проект доски уже есть, сейчас его согласовывают, добавила пресс-офицер.

По ее словам, на демонтаже барельефа настаивала областная государственная администрация: изображения Жукова, министра обороны СССР и члена президиума ЦК КПСС, подпадают под действие декоммунизационного законодательства. Ранее ОГА требовала убрать его в 2016 и 2017 годах. Однако военные считают, что памятный знак должны были убрать местные власти.

Вчера это сделали активисты патриотических организаций. Сейчас барельеф лежит в квартире одного из них.

Мэр Одессы Геннадий Труханов и нардепы от «Слуги народа» Артем Дмитрук и Алексей Леонов осудили действия патриотов.

...Ситуация с демонтажем барельефа маршалу Жукову - это откровенный плевок в лицо одесситам. В первую очередь, потому, что является инициативой отдельных активистов, а не реальным волеизъявлением жителей города.
Самое интересное, что этот, по сути, акт вандализма согласован с квартирно- эксплуатационным отделом Минобороны, который «не возражал против работ по демонтажу памятного знака».
Независимо от дальнейшей судьбы барельефа считаю подобные действия недопустимыми, поскольку они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс.
Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким - нет, будут принимать исключительно одесситы.
 - написал Геннадий Труханов на своей странице в Facebook.



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