Вместо «декоммунизированного» Жукова на стене одесского облвоенкомата установят мемориальную доску павшим защитникам Украины

Вместо барельефа советского маршала Георгия Жукова, демонтированного 31 октября активистами патриотических организаций, на стене областного центра комплектования и социальной поддержки (облвоенкомата) появится памятная доска воинам, павшим на востоке Украины.

Как передает «Думская», об этом со ссылкой на пресс-офицера военокмата Анастасию Ильияш сообщает «Радио Свобода».

На этом месте до 6 декабря (день Вооруженных сил Украины, — Ред.) планируется установить мемориальную доску в честь погибших военнослужащих, жителей Одесской области. Таких у нас больше 100 человек,

— отметила она.

Проект доски уже есть, сейчас его согласовывают, добавила пресс-офицер.

По ее словам, на демонтаже барельефа настаивала областная государственная администрация: изображения Жукова, министра обороны СССР и члена президиума ЦК КПСС, подпадают под действие декоммунизационного законодательства. Ранее ОГА требовала убрать его в 2016 и 2017 годах. Однако военные считают, что памятный знак должны были убрать местные власти.

Вчера это сделали активисты патриотических организаций. Сейчас барельеф лежит в квартире одного из них.

Мэр Одессы Геннадий Труханов и нардепы от «Слуги народа» Артем Дмитрук и Алексей Леонов осудили действия патриотов.

...Ситуация с демонтажем барельефа маршалу Жукову - это откровенный плевок в лицо одесситам. В первую очередь, потому, что является инициативой отдельных активистов, а не реальным волеизъявлением жителей города.

Самое интересное, что этот, по сути, акт вандализма согласован с квартирно- эксплуатационным отделом Минобороны, который «не возражал против работ по демонтажу памятного знака».

Независимо от дальнейшей судьбы барельефа считаю подобные действия недопустимыми, поскольку они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс.

Решение, каким памятникам в Одессе быть, а каким - нет, будут принимать исключительно одесситы.