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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Украине дифтерией заболели уже более 20 человек

Категория: Новости

В Украине дифтерией заболели уже более 20 человек

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляет, что на данный момент в Украине у 21 человека подтвержден диагноз дифтерии.
Об этом она сказала на брифинге, передают Українськi Новини.

 

 

На сегодня в Украине зарегистрирован 21 человек, который имеет подтвержденный диагноз дифтерии. Основным способом предупреждения этой болезни является повышение уровня вакцинации,
- сказала министр.

При этом она добавила, что на данный момент государством закуплены и розданы медучреждениям все вакцины, необходимые для вакцинации населения.

В целом в Украине имеется 6,8 млн доз вакцины, однако уровень вакцинации не превышает 60%.

При этом руководитель Центра общественного здоровья Владимир Курпита добавил, что, в Украине также зафиксирован 31 случай подозрения на дифтерию.

Курпита добавил, что по состоянию на конец октября в Украине находится 189 флаконов сыворотки, которые равномерно распределены по всей территории Украины.

Тем временем в Украине возможна эпидемия дифтерии, поскольку всего половина украинцев сделали прививки.



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