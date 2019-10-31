1 ноября 2019 года в соответствии с распоряжением городского головы № 999 от 25.10.2019 г. в Одессе начался отопительный сезон.
Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, природный газ подан на 53 котельные - 7 районных, 4 квартальные, 41 малую и одну ведомственную котельные). Начали выработку тепла 14 котельных (12 малых и 2 угольные котельные).
В первую очередь традиционно подача теплоносителя будет производиться на объекты социальной сферы (медицинские, дошкольные и школьные учреждения). Затем будут включены системы центрального отопления жилых домов.
Всего на обслуживании КП «Теплоснабжение города Одессы» находятся 153 котельные (районные, квартальные, малые и угольные).
Работы по подключению к централизованной системе отопления объектов социальной сферы и жилых домов находятся на постоянном контроле первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского.
Номера телефонов для обращений граждан в случае возникновения аварийных ситуаций (круглосуточно):
КП «ЖКС»:
«Фонтанский» 705-75-42;
«Порто-Франковский» 701-17-60;
«Черемушки» 705-33-11;
«Хмельницкий» 705-79-69, 765-00-50;
«Вузовский» 705-90-69;
«Черноморский» 705-33-55, 705-33-53, 705-33-48;
«Пересыпский» 793-78-60;
УК «Суворовский» 15-01 или 755-15-01.