1 ноября 2019 года в соответствии с распоряжением городского головы № 999 от 25.10.2019 г. в Одессе начался отопительный сезон.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, природный газ подан на 53 котельные - 7 районных, 4 квартальные, 41 малую и одну ведомственную котельные). Начали выработку тепла 14 котельных (12 малых и 2 угольные котельные).

В первую очередь традиционно подача теплоносителя будет производиться на объекты социальной сферы (медицинские, дошкольные и школьные учреждения). Затем будут включены системы центрального отопления жилых домов.

От момента запуска котельной до подачи тепла на объекты проходит от суток до недели, это связано с технологией процесса,

- говорится в сообщении.

Всего на обслуживании КП «Теплоснабжение города Одессы» находятся 153 котельные (районные, квартальные, малые и угольные).

Работы по подключению к централизованной системе отопления объектов социальной сферы и жилых домов находятся на постоянном контроле первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского.

Номера телефонов для обращений граждан в случае возникновения аварийных ситуаций (круглосуточно):

КП «ЖКС»:

«Фонтанский» 705-75-42;

«Порто-Франковский» 701-17-60;

«Черемушки» 705-33-11;

«Хмельницкий» 705-79-69, 765-00-50;

«Вузовский» 705-90-69;

«Черноморский» 705-33-55, 705-33-53, 705-33-48;

«Пересыпский» 793-78-60;

УК «Суворовский» 15-01 или 755-15-01.