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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В ООС объявили о завершении разведения сил в Золотом

Категория: Новости / Политика

В ООС объявили о завершении разведения сил в Золотом

Украинская сторона завершила разведения войск в ЗолотомЛуганской области. Об этом РБК-Украина сообщил руководитель пресс-центра ООС Александр Штупун.

Разведение сил длилось три дня. Как заявил глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко, стартовало разведения войск 29 октября.

"Сегодня завершился первый этап зеркального розведенння сил и средств, который продолжался трое суток. Теперь начался этап поиска минно-взрывных угроз и уничтожения, демонтаж инженерных сооружений: блиндаж и блокпостов", - сообщил Штупун.

По его словам, первый этап разведения длился три дня и завершился сегодня 1 ноября около 12:00 часов.

"Второй этап предусматривающий демонтаж сооружений, уничтожение минно-взрывных угроз продолжается с 4-го дня. В общем весь процесс разведения может длиться до 30 дней. На 30-ый день ОБСЕ начинает верификации. Официальное заявление о завершении может делать ОБСЕ", - добавил он.

Напомним, так называемая "ЛНР" сегодня заявила, что со своей стороны завершила разведения сил в Золотом.


Источник: РБК Украина



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