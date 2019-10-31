Кошка выкормила детеныша пантеры на Полтавщине

В экопарке Полтавской области кошка выкормила детеныша пантеры. Об этом сообщает UA:Полтава.

У пары черных пантер Блэка и Лэйлы три месяца назад родился детеныш. Его назвали Эшли. Оказалось, что пантера не может кормить детеныша из-за отсутствия молока.

Тогда сотрудники парка подселили детеныша пантеры к кошке, по кличке Мурка. Именно она выкормила маленького хищника. Также в экопарке подкармливали малыша из соски.

Сотрудники парка сообщают, что Мурка является кошкой одного из сотрудников. Сейчас она остается в парке, чтобы Эшли было веселее.

Вскоре детеныша пантеры переселят, но к родителям его не вернут. Отец может воспринимать сына как конкурента и покалечить его.