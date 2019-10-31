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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Интернет празднует 50-летний юбилей

Категория: Новости / Наука и образование

Интернет празднует 50-летний юбилей

Недавно исполнилось ровно 50 лет со времени первой передачи данных между компьютерами по системе, которая тогда называлась ARPANET.

Об этом сообщает Portaltele.

29 октября 1969 года аспирант Чарли Клайн выполнил первую передачу данных ученому Биллу Дювану, сидевшему за компьютером в Стэнфордском исследовательском институте на другой стороне Калифорнии. Сеть компьютеров, внутри которых произошла передача сообщения, была предшественницей современного интернета и называлась ARPANET.

Сам Клайн во время отправки сообщения находился в комнате университетской аудитории 3420, которая по сей день сохранилась в первозданном виде.

Теперь у входа в аудитории установлена памятная табличка о том самом дне.

В дальнейшем ARPANET долгие годы использовалась лишь для передачи электронных писем американских военных. Интернетом же сеть стала называться в 1983 году после смены протокола передачи данных.


Источник: ГолосUA



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