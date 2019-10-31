Уволенным госчиновникам нашли новую работу

Работники районных государственных администраций (РГА), которых уволили, смогут устраиваться в исполнительные органы Объединенных территориальных общин (ОТГ) или префектур, заявила 1 ноября министр развития общин и территорий Алена Бабак.

"Уволенные в результате оптимизации работники РГА могут быть трудоустроены по результатам конкурсного отбора в исполнительные органы общин и в дальнейшем префектур", - рассказала Бабак.

Она объяснила, что сокращение аппарата районных госадминистраций состоится для того, чтобы устранить дублирование полномочий этих советов и органов местного самоуправления.

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство намерено уволить 18449 работников районных государственных администраций. По его словам, это решение позволит повысить эффективность работы государственных органов в дальнейшем.