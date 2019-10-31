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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Уволенным госчиновникам нашли новую работу

Категория: Новости / История и общество

Уволенным госчиновникам нашли новую работу

Работники районных государственных администраций (РГА), которых уволили, смогут устраиваться в исполнительные органы Объединенных территориальных общин (ОТГ) или префектур, заявила 1 ноября министр развития общин и территорий Алена Бабак.
 
"Уволенные в результате оптимизации работники РГА могут быть трудоустроены по результатам конкурсного отбора в исполнительные органы общин и в дальнейшем префектур", - рассказала Бабак.
 
Она объяснила, что сокращение аппарата районных госадминистраций состоится для того, чтобы устранить дублирование полномочий этих советов и органов местного самоуправления.
 
Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство намерено уволить 18449 работников районных государственных администраций. По его словам, это решение позволит повысить эффективность работы государственных органов в дальнейшем.
 

Источник: Корреспондент.net



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