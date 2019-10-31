Знаменитые подстаканники в пассажирских поездах решено оставить

В украинских поездах останутся привычные всем металлические подстаканники. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ПАО «Укразализныця» Евгений Кравцов.

Он опубликовал фото, на котором в поезде вместе с директором по стратегическому развитию и инвестициям Антоном Соболевским и финансовым директором Иваном Юруком пьет чай из традиционной для пассажирского поезда посуда.

«Приняли решение подстаканники оставить. Единогласно», – написал Евгений Кравцов.

Многие пользователи в комментариях под опубликованным постом поддержали это решение.