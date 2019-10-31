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  • Просмотров: 82
  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Знаменитые подстаканники в пассажирских поездах решено оставить

Категория: Новости

Знаменитые подстаканники в пассажирских поездах решено оставить

В украинских поездах останутся привычные всем металлические подстаканники. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ПАО «Укразализныця» Евгений Кравцов.

Он опубликовал фото, на котором в поезде вместе с директором по стратегическому развитию и инвестициям Антоном Соболевским и финансовым директором Иваном Юруком пьет чай из традиционной для пассажирского поезда посуда.

 

«Приняли решение подстаканники оставить. Единогласно», – написал Евгений Кравцов.

 

Многие пользователи в комментариях под опубликованным постом поддержали это решение.


Источник: Одессит



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