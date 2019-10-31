ГПУ ОТРЫЛА ДЕЛО ПРОТИВ ФЕДИНЫ И ЗВИРОБИЙ, КОТОРЫЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ОБСУЖДАЛИ СМЕРТЬ ЗЕЛЕНСКОГО

Правоохранители открытие уголовное производство в отношении депутата от Европейской солидарности Софии Федины и волонтерки Маруси Звиробий за публичное обсуждение смерти президента Владимира Зеленского после его поездки на Донбасс.

Об этом сообщил народный депутат от Слуги народа Александр Качура на странице в Facebook, показав номер зарегистрированного дела – 42019000000002276.

С его слов, Генеральная прокуратура открыла дело против Федины и Звиробий за их призывы убить Зеленского и тем самым свергнуть украинскую власть.

"Передайте кто-то Звиробий и Федине номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержению государственной власти", - написал Качура.