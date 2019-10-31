МИД вызвал посла Франции из-за высказывания Макрона об украинских нелегалах

Министерство иностранных дел пригласило посла Франции для дачи объяснений по поводу высказываний президента Эммануэля Макрона.

Об этом, как сообщает Европейская правда",, говорится в комментарии пресс-секретаря ведомства Екатерины Зеленко.

"В связи с появлением сообщений в СМИ о слова, которые приписываются президенту Франции Эммануэлю Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, путешествующим Францией, у французской стороны нет. Следовательно, слова Эммануэля Макрона, которые касались проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", - говорится в комментарии.

Также отмечается, что стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижения граждан обеих стран.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью консервативному правому еженедельнику Valeurs Actuelles о проблеме незаконной миграции вспомнил об украинских нелегалах.

"Я предпочел бы, чтобы приезжали люди из Гвинеи или Кот-д’Ивуара, приезжали легально, чтобы делали эту работу, чем болгарским или украинским нелегальным каналам", - сказал президент Франции.