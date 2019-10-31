Секс-скандал с Яременко: Нардеп считает, что журналисты нарушили две статьи УК (видео)

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Богдан Яременко считает, что в рамках последней истории с перепиской не нарушил ни один закон, в то время как журналисты нарушили как минимум две статьи УК Украины. Видео с комментарием Яременко опубликовал канал Pavlovsky News в YouTube.

"Все, о чем мы можем говорить, - это фотокарточки, снятые с моего телефона незаконно", - подчеркнул он.

По мнению Яременко, журналисты нарушили закон.

"Судя по тому, что это (скриншоты, - ред.) выдавалось партиями, то есть у людей большой запас всего этого, снятого с моего телефона. А это называется незаконные следственные действия".

Депутат отметил, что журналисты должны собирать информацию и пояснять факты, а не распространять "какие-то картинки".

"И на основании этого полстраны и половина "Фейсбука" делают выводы, что Яременко занимается проституцией... С точки зрения права, очевидно, не о чем говорить. Судить можно на основании максимально полной информации. Все остальное - голословные, манипулятивные суждения", - заявил депутат.

Как сообщалось, 29 октября во время работы в сессионном зале парламента народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко переписывался в онлайн-сети знакомств. В ходе переписки одна из женщин назвала свою цену и условия.

Через некоторое время нардеп просматривал профили женщин в соцсети для знакомств Tinder.

Когда информация об этом была опубликована, Богдан Яременко назвал свои действия сознательной провокацией журналистов, в том числе опубликовал пост об этом на Facebook. Однако через некоторое время пост удалил и извинился.

По данным СМИ, его заставил поступить так пранкер, известный под ником "Джокер", который некоторое время переписывался с нардепом Богданом Яременко под видом генпрокурора Руслана Рябошапки.

Отметим, что ранее первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко выразил совершенно другую точку зрения по этому вопросу. А председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия назвал три варианта применения санкций.

Позже Яременко извинился с трибуны Верховной Рады. Он заявил, что считает, что те, кто публиковал изображения с его перепиской, пользовались ворованным. Спустя некоторое время нардеп написал заявление о сложении полномочий главы комитета Рады по иностранным делам, но добавил, что ожидает решение фракции.