В Украине могут утвердить новые расчеты и расценки растаможки "евроблях"

Обозначенный вариант был бы настоящим подарком для владельцев "евроблях"

Представители "евробляхеров", которые знают об обсуждении в рамках круглого в Мининфраструктуры стола растаможивания автомобилей с европейскими номерами,, утверждают, что в Украине могут утвердить новую формулу для растаможки "евроблях".

Сообщается, что сейчас готовится законопроект, согласно которому налоги за легализацию авто на иностранных номерах в целом будут составлять 35% от стоимости транспортного средства, передает Ukr.Media.

По данным, у автомобилистов есть все шансы, что автомобили на номерах с иностранной регистрацией можно будет растаможить по нынешней формуле, но без учета коэффициента возраста транспорта. А это серьезно снизит стоимость легализации для старых автомобилей.

По словам владельцев евроблях, с учетом НДС и пошлины общая сумма платежей в бюджет составит приблизительно 35%. Вместе с тем у Минфина есть некоторые вопросы к такой формуле. Пока не понятно, какая сумма будет поступать в бюджет и сможет ли государство получать нужные поступления от автоиндустрии.

Однако владельцы автомобилей с иностранной регистрацией рассчитывают на утверждение данной формулы. Если законопроект поддержат, то машину за тысячу евро можно будет растаможить всего за 350 евро. Более того, адвокат "евробляхеров" отметил, что окончательно не определено, кто сможет растаможить авто по таким тарифам и будет ли действовать ставка для авто, завезенных до 25 ноября 2018 года, когда был принят действующий закон о растаможке.

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев предлагает упростить условия ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, снизив ставки акцизного налога.

Ранее сообщалось, что до конца года в Верховную Раду внесут законопроект о растаможивании автомобилей на иностранных номерах. Об этом шла речь во время совещания в Мининфраструктуры, информирует пресс-служба ведомства.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что министерство инфраструктуры выступает за максимальное упрощение всех процессов.

В свою очередь, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк предложил разделить все автомобили с иностранной регистрацией на две категории, к которым применяются разные ставки растаможки.