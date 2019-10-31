Как формируется единая судьбы человечества

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин выступил с важной речью на пленуме, который прошел под председательством Политбюро ЦК КПК.

На пленуме был заслушан и обсужден рабочий доклад, с которым Си Цзиньпин выступил по поручению Политбюро ЦК КПК, говорится в коммюнике.

На пленуме также было рассмотрено и одобрено "Постановление ЦК КПК по некоторым важным вопросам о сохранении и совершенствовании социалистического строя с китайской спецификой, стимулировании модернизации системы и потенциала государственного управления". Си Цзиньпин дал разъяснения по проекту документа на пленуме.

Cоциалистический строй с китайской спецификой - это научная система, разработанная партией и народом на основе долговременных практик и исследований, отмечается в коммюнике.

Вся работа и деятельность, связанная с государственным управлением Китая, осуществляется в соответствии с социалистическим строем с китайской спецификой. Система и потенциал государственного управления страны являются кристаллизацией социалистического строя с китайской спецификой и его исполнительной способности, указывается в коммюнике.

Участники пленума всецело одобрили работу Политбюро ЦК КПК за период, прошедший после 3-го пленума ЦК КПК 19-го созыва, признали его усилия, которые привели к новым крупным достижениям в различных делах партии и страны, несмотря на сложности, характеризующиеся растущими рисками и вызовами внутри страны и за рубежом.

Как доказано практикой, социалистический строй с китайской спецификой и система государственного управления Китая обладают могучей жизнеспособностью и огромными преимуществами, указывается в коммюнике.

Они способны обеспечить непрерывный прогресс страны с почти 1,4-миллиардным населением и достижение целей, выполнение которых приурочено к "двум столетним юбилеям", а также осуществление великого возрождения китайской нации, имеющей более чем 5000-летнюю цивилизацию, отмечается в документе.

Как отмечается в коммюнике, государственная и управленческая системы Китая обладают явными преимуществами в следующих аспектах:

-- отстаивание единого централизованного руководства КПК, следование научным теориям КПК, сохранение политической стабильности и обеспечение движения страны вперед в социалистическом направлении;

-- отстаивание принципа управления страной самим народом, продвижение народной демократии, поддержание тесных связей с народом и опора на народ в стимулировании развития страны;

-- обеспечение управления на основе закона во всех сферах, построение страны социалистического верховенства закона, гарантия социальной справедливости и равенства, а также прав народа;

-- обеспечение коллективной работы всей страны и стимулирование энтузиазма во всех областях для мобилизации ресурсов в крупных начинаниях;

-- отстаивание равенства между всеми этническими группами, культивирование сильного чувства общности китайской нации для совместной работы в целях общего процветания и развития;

-- отстаивание доминирующей роли государственного сектора и общего развития экономических субъектов в условиях различных форм собственности, системы распределения, при которой главенствует распределение по труду при наличии иных способов распределения, согласованности социалистической системы и рыночной экономики, а также непрерывное высвобождение и развитие производительных сил;

-- отстаивание общих идеалов, убеждений, ценностей и моральных стандартов, развитие лучшей традиционной китайской культуры, революционной культуры и передовой социалистической культуры, а также воодушевление людей на тесное идеологическое и духовное сплочение;

-- приверженность подходу, при котором развитие сосредоточено на человеке, постоянная гарантия и улучшение условий жизни народа, а также повышение народного благосостояния для достижения всеобщего процветания для каждого;

-- продолжение реформ и инноваций, движение в ногу со временем, стимулирование самосовершенствования и развития для построения общества с высокой жизнеспособностью;

-- подбор управленческих кадров на основе личных качеств, способностей и заслуг вне зависимости от происхождения в целях взращивания талантов;

-- сохранение партийного руководства Народно-освободительной армией Китая /НОАК/, обеспечение преданности НОАК партии и народу и ее готовности защитить суверенитет, безопасность и интересы развития Китая;

-- отстаивание принципа "одно государство, два строя", поддержание устойчивого процветания и стабильности в специальных административных районах Сянган и Аомэнь, содействие мирному воссоединению Китая;

-- приверженность независимости и самостоятельности в сочетании с открытостью остальному миру, активное участие в глобальном управлении и последовательное внесение вклада в построение сообщества единой судьбы человечества.

"Все эти явные преимущества выступают фундаментальной основой для укрепления веры в путь, теорию, систему и культуру социализма с китайской спецификой", -- говорится в коммюнике.

Участники пленума подчеркнули важность сохранения и улучшения фундаментальных, базовых и ключевых институтов, на которые опирается система социализма с китайской спецификой. Необходимо создать ряд тщательно продуманных, полностью выстроенных, процессуально обеспеченных и эффективно функционирующих институтов в целях оптимального преобразования институциональной силы в эффективное управление.

На пленуме было принято обязательство значительно усовершенствовать институты во всех сферах к 100-летнему юбилею КПК, к 2035 году практически осуществить в Китае модернизацию системы и потенциала управления и полностью завершить эту модернизацию к 100-летию Китайской Народной Республики.

Пленум подчеркнул необходимость:

-- сохранения и совершенствования системы институтов партийного руководства для расширения возможностей осуществления научного, демократического и опирающегося на закон управления;

-- сохранения и совершенствования системы институтов, через которые народ управляет страной, а также развития социалистической демократии;

-- сохранения и совершенствования системы социалистического верховенства закона с китайской спецификой, расширения возможностей партии осуществлять опирающиеся на закон управление и государственную власть;

-- сохранения и совершенствования административной системы социализма с китайской спецификой. Должна быть сформирована правительственная администрация с четко определенными функциями и обязанностями;

-- сохранения и совершенствования китайской базовой социалистической системы экономики и стимулирования высококачественного экономического развития;

-- сохранения и совершенствования системы, обеспечивающей процветание и развитие передовой социалистической культуры, в целях укрепления общего идеологического фундамента, на котором зиждутся сплоченность и совместный труд народа;

-- сохранения и совершенствования системы обеспечения средств к существованию для защиты как городских, так и сельских жителей, а также работы по удовлетворению растущих потребностей народа в лучшей жизни;

-- сохранения и совершенствования основанной на сотрудничестве, участии и общих интересах системы социального управления, поддержания социальной стабильности и защиты национальной безопасности;

-- сохранения и совершенствования системы, обеспечивающей развитие экологической цивилизации и гармоничное сосуществование человека и природы;

-- сохранения и совершенствования безусловного партийного руководства НОАК, гарантии, что в новую эпоху силы НОАК будут добросовестно выполнять возложенные на них миссии;

-- сохранения и совершенствования системы "одно государство, два строя", продвижения процесса мирного воссоединения Китая;

-- сохранения и совершенствования независимой и самостоятельной мирной внешней политики, работы по формированию сообщества единой судьбы человечества;

-- сохранения и совершенствования систем партийного и государственного надзора, усиления проверок и надзора за осуществлением властных полномочий.

В пленуме приняли участие 202 члена ЦК КПК и 169 кандидатов в члены ЦК КПК.

Также присутствовали члены Постоянного комитета Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины /ЦКПД/, руководители профильных ведомств, работающие на низовом уровне делегаты 19-го съезда КПК, а также эксперты и ученые.

На пленуме было принято решение перевести Ма Чжэнъу и Ма Вэймина из кандидатов в члены ЦК КПК.

Кроме этого, был рассмотрен и одобрен доклад ЦКПД о расследовании в отношении Лю Шиюя, подозреваемого в серьезных нарушениях дисциплины и закона. Пленум утвердил решение Политбюро ЦК КПК о наказании Лю Шиюя, согласно которому он остается членом КПК с испытательным сроком 2 года.

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