Украинцы стали двигателем польской экономики – Rzeczpospolita

За последние пять лет иммигранты из Украины добавили немного меньше в рост ВВП, чем поляки, выходящие на рынок труда. Тем не менее, Польша не заботится, чтобы оставить их в стране.

С 2014 года польская экономика выросла на 22 процента. Если бы не массовый приток украинских иммигрантов на польский рынок труда, этот рост, вероятно, был бы явно ниже. Украинцы добавили около 2,5 процентных пункта к ВВП, а роль, которую они играли в польской экономике, была особенно велика в 2018 году, когда число работающих поляков уменьшилось, пишет ZN,UA со ссылкой на польскую газету Rzeczpospolita.

Количество работающих в Польше иммигрантов из Украины, которое начало значительно расти в 2014 году, в прошлом году могло бы превысить даже миллион. Официальные статистические данные о занятости в Польше, однако, показывают невысокие цифры. Самый широкий показатель, основанный на рабочей силе, свидетельствует о том, что в 2018 году в стране работали 16,5 миллиона человек старше 15 лет. С 2013 года это число увеличилось примерно на 900 тыс. При рассмотрении масштабов иммиграции рост занятости был в два раза выше.

Газета предупреждает, что это важно для оценки характера экономического бума, который Польша пережила в последние годы. Быстрое увеличение валового внутреннего продукта при медленном росте занятости означало бы, что производительность труда работников явно улучшилась. Однако если занятость росла быстрее, чем показывают данные по рабочей силе, то повышение производительности было меньше.

"Наши результаты показывают, что рост польской экономики в последние годы был гораздо более трудоемким, чем предполагалось ранее", - писали экономисты Нацбанка Польши в первоначальной версии статьи о своих выводах.

Это беспокоит, потому что Польша не может рассчитывать на приток иммигрантов в его нынешнем темпе. Уже в 2018 году, впервые с 2014 года, этот темп замедлился.

"Улучшение экономической ситуации в Украине должно препятствовать эмиграции жителей. А нестабильная ситуация большинства иммигрантов, работающих в Польше, создает риск того, что они уедут, когда внешние условия изменятся", - анализируют экономисты.

Неопределенность, с которой сталкиваются украинцы, прибывающие в Польшу, может быть подтверждена данными польско-украинской торговой палаты, согласно которой в некоторых воеводствах они почти год ждут легализации для пребывания и работы.

По данным Минсоцполитики, более трех миллионов украинских граждан постоянно работают за рубежом. Еще девять миллионов ежегодно выезжают на сезонные работы в соседние страны.