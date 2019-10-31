Китай инвестировал более 10 млрд долл. США в страны вдоль "Пояса и пути" за первые три квартала 2019 года



За первые три квартала текущего года нефинансовые инвестиции Китая в экономики стран вдоль "Пояса и пути" снизились на 6,9 проц. в годовом исчислении до 10,04 млрд долл. США, сообщили в Министерстве коммерции КНР.

Эта цифра составила 12,4 проц. от общего объема китайских нефинансовых инвестиций за рубежом за этот же отрезок времени, при этом средства в основном были направлены в Сингапур, Вьетнам, Лаос, Индонезию, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Малайзию, Камбоджу и Казахстан.

Согласно статистике, в январе-сентябре с.г. китайские предприятия заключили с этими странами 4906 новых контрактов на выполнение подрядных работ на общую сумму 86,8 млрд долл. США, что на 18,4 проц. больше, чем в тот же период прошлого года.

На их долю пришлось 59,2 проц. от общей стоимости заключенных за первые девять месяцев с.г. зарубежных контрактных проектов Китая.

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