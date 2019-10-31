 Конкурс эссе и фотографий «Я и Китай»

1 октября исполнилось 70 лет со дня образования Китайской Народной Республики. Этому событию был посвящен конкурс эссе (статья) и фотографий под названием «Я и Китай». Инициатором проведения творческого состязания выступило Генеральное Консульство КНР в г. Одессе.

А организацию конкурса взяла на себя редакция газеты «Вечерняя Одесса». Был открыт специальный электронный адрес, куда конкурсанты отправляли свои работы. К эссе и фотографиям были установлены определенные конкурсные требования.

Приятно отметить, что тема «Я и Китай» нашла такой творческий отклик у читателей «Вечерней Одессы». В конкурсе участвовало более пятидесяти авторов, причем многие из них подали работы в обеих номинациях: эссе и фотография. Интересно, что о конкурсе узнали не только одесситы. На рассмотрение жюри поступили работы из ряда городов Украины, к примеру, из Купянска Харьковской области и Северодонецка, а также от наших соотечественников, которые сейчас учатся и находятся в…Китае.

Достойных работ оказалось так много, что инициатор конкурса, Генеральное Консульство КНР в г. Одессе, приняло решение в каждой номинации установить три поощрительных приза, по два приза за третье и второе места, и приз за первое место.

Итак, лауреатами стали:

В номинации «Фотография»:

1 место – Игорь Пороник (название работ – «Хутун», Запретный город», «Небеса над Поднебесной».

2 место – Сергей Прутян («Я и Китай»).

2 место – Владлен Шапо («Учитель и ученицы: все внимание – исключительно информационным технологиям»).

3 место – Олег Брындак («Новый шелковый путь связал Китай и Украину»

3 место – Макс Войтенко («Огни большого города»).

Поощрительные:

Любовь Самойленко («Уроки кунг фу в университете Циндао»)

Розалия Квашнина («Где вы, мои китайские подружки?»)

Юрий Филоненко («Хочу в Китай»)

В номинации «Эссе»:

1 место – Эльвира Дагилайская («Мои друзья-переводчики»)

2 место – Юлия Юрченко («Я и Китай»)

2 место – Полина Торубарова, г. Купянск Харьковской обл. («Китай в сердце»)

3 место – Лилия Наконечная («Мой невероятный Китай»)

3 место – Ирина Новикова («Приключения одесситов в Китае»)

Поощрительные:

Александр Галяс (серия эссе)

Жанна Гриценюк и ее воспитанники из гимназии № 7

Татьяна Аудерская («Мы едем в Китай»)

Торжественное награждение лауреатов и призеров прошло 1 ноября в Генеральном консульстве КНР в г. Одессе. На церемонию были приглашены не только победители, а все без исключения участники конкурса.

Призы вручала вице-генеральный консул госпожа Чень Юйжун.