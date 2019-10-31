Лирический пейзаж в одесском арт-кафе

Лирический пейзаж представлен в одесском арт-кафе. В нашем городе есть много одаренных людей, которые не могут не творить. Их потенциал реализуется в создании картин, скульптур, стихов, музыки и многих других произведений, воплощающих лучшие свойства человека и природы. К их числу принадлежит и художник Николай Жупиков, выставка живописи которого сейчас проходит в арт-кафе «Творожная бабка» по Итальянскому бульвару, 11.

Следует упомянуть, что это не первый арт-проект, организованный здесь руководством арт-кафе. Инна Пономаренко, хозяйка кондитерской, не только с вдохновением создает торты и пирожные, но и очень любит проводить у себя в небольшом, но уютном пространстве, интересные и разнообразные мероприятия. На этот раз в экспозиции представлены работы Николая Жупикова. Пейзажи и портреты, копии мировых шедевров и натюрморты - все эти работы Николай Григорьевич стал создавать, выйдя на пенсию и стремясь погрузиться в мир творчества и фантазии. Не будучи профессиональным художником, мастер охотно экспериментирует в разных жанрах, но излюбленным все-таки остается пейзаж. Все времена года поддаются воплощению кисти Николая Жупикова.

Мягко и поэтично выглядит осенний вид на горы, с лаконичным освещением и ярко-желтой окраской деревьев; звенящей чистотой пронизаны зимние пейзажи, в которых деревенские домики притягивают своей простотой и уютом; беззаботно летят облака в весеннем небе, вселяя в нас изящное чувство надежды... Все элементы в работах Жупикова выписаны с тщательностью и аккуратностью. Портреты и копии также соотносятся со своими прообразами, оставляя при этом право автора на свое толкование, свой взгляд на художественное решение в картине. В Одессе часто проходят выставки живописи - в галереях, музеях, публичных пространствах.

Традиция делать выставки в арт-кафе становится добрым знаком хорошего вкуса и потребности в созерцании прекрасного. Благо, у нас в городе всегда была и есть возможность для подобных замечательных событий.