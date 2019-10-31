Wizz Air и аэропорт "Одесса" запустил 6 новых направлений



01 ноября, аэропорт "Одесса" обслужил первый рейс Wizz Air из Вроцлава в рамках анонсированной ранее программы в 6 европейских направлениях: Берлин, Будапешт, Братислава, Вроцлав, Гданьск, Познань.

Воздушное судно с бортовым номером HA-LPO прибыло в Одессу в 20:11 по местному времени с 88% загрузкой борту. По традиции первый рейс встретили водяным аркой, тортом и красной дорожкой. Пассажиров авиакомпании Wizz Air с первого рейса будут обслуживать в здании нового терминала, который впервые открыл свои двери «на вылет» в рамках поэтапного перевода международных рейсов.

По случаю открытия состоялась также пресс-конференция, в которой приняли участие директор по маркетингу и коммерции ООО "Международный аэропорт" Одесса "Вячеслав Чеглатонев, менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк, а также Генеральный Консул Республики Польша в Одессе Анджей Шмидтке.

Вячеслав Чеглатонев отметил следующее: "Сегодня очередной большой день в жизни одесского аэропорта и наших пассажиров: мы начинаем сотрудничество с одним из ведущих европейских лоукостеров. Рейсом во Вроцлав стартует программа полетов, которая открывает возможность прямых перелетов в Польшу, Германию, Венгрию и Словакию по доступным ценам. Мы уверены, что наши пассажиры оценят это предложение и осуществят незабываемые путешествия в Европу ".

Паулина Госк также прокомментировала открытие новых рейсов: "Мы остаемся ориентированными на украинский рынок и рады начать полеты из Одессы. С 6 недавно запущенными рейсами в Словакии, Польши, Германии и Венгрии мы продолжаем предоставлять новые возможности для путешествий украинским пассажирам и делать авиаперелеты доступными для большего количества людей, чем когда-либо прежде. Мы считаем, что запуск новых маршрутов будет способствовать большему развитию экономики, авиации и туризма в этих странах ".

Расписание новых рейсов Wizz Air из Одессы:

Одесса-Вроцлав

С 01 ноября, по понедельникам и пятницам;

Одесса-Берлин (аэропорт Берлин-Шенефельд)

С 02 ноября, каждый вторник и субботу;

Одесса-Будапешт

С 02 ноября, по средам и воскресеньям;

Одесса-Гданьск

C 2 ноября, вторник и субботу;

Одесса-Катовице

С 02 ноября, каждый вторник и субботу;

Одесса-Братислава

С 03 ноября, по средам и воскресеньям.

Билеты уже доступны на сайте авиакомпании, а также во всех туристических агентствах города.

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