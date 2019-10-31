На Западе признали бесполезной советскую «Царь-бомбу» ВИДЕО



Испанская ежедневная газета La Vanguardia, в основном распространяемая в Барселоне (автономное сообщество Каталония), сообщила своим читателям, что советская термоядерная авиационная бомба АН602, известная как «Царь-бомба» или «Кузькина мать», испытанная в 1961 году, «на деле оказалась непригодна для реальной войны». После чего был приведен ряд «доказательств» и сделан вывод о «блефе», которым СССР пытался запугать Запад. В материале уточняется, что из-за больших размеров этот боеприпас нельзя было доставлять на значительные расстояния. Кроме того, утверждается, что большая часть высвобождаемой энергии уходила в космос в виде радиации. При этом руководство СССР знало о проблемах и пыталось это скрыть. Социалистическое государство просто пыталось запугать капиталистические страны демонстрацией своих технологических достижений. Однако, это был лишь «масштабный блеф».



Нужно отметить, что нашим испанским «партнерам», возможно, в силу того, что СССР после Второй мировой войны так и не добрался до Испании, где правил фашистский диктатор Франсиско Франко (до июня 1973 года), немного не хватает кругозора и понимания реальности. Это мы и попытаемся исправить. Все остальное редакция испанской газеты может спокойно почерпнуть из воспоминаний выживших добровольцев «голубой дивизии», которые пошли помогать Третьему рейху воевать против СССР. В материале уточняется, что из-за больших размеров этот боеприпас нельзя было доставлять на значительные расстояния. Кроме того, утверждается, что большая часть высвобождаемой энергии уходила в космос в виде радиации. При этом руководство СССР знало о проблемах и пыталось это скрыть. Социалистическое государство просто пыталось запугать капиталистические страны демонстрацией своих технологических достижений. Однако, это был лишь «масштабный блеф».Нужно отметить, что нашим испанским «партнерам», возможно, в силу того, что СССР после Второй мировой войны так и не добрался до Испании, где правил фашистский диктатор Франсиско Франко (до июня 1973 года), немного не хватает кругозора и понимания реальности. Это мы и попытаемся исправить. Все остальное редакция испанской газеты может спокойно почерпнуть из воспоминаний выживших добровольцев «голубой дивизии», которые пошли помогать Третьему рейху воевать против СССР.



Все дело в том, что когда 30 октября 1961 года стратегический бомбардировщик Ту-95В сбрасывал этот термоядерный боеприпас на ядерном полигоне «Сухой Нос» (остров Новая Земля), то никто и не собирался его в дальнейшем использовать в таком виде, в силу его значительных массогабаритных особенностей. Это был эксперимент (исследование), наработки которого легли в основу новых изделий (боеприпасов), которые затем выпускались серийно. За что спасибо группе физиков-ядерщиков, работавших под руководством академика Академии наук СССР И. В. Курчатова.







Бомба АН602 действительно стала самым мощным взрывным устройством, когда-либо созданным человеком. Энергия взрыва оценивается от 57 до 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте. И если бы, не дай бог, подобные испытания прошли не на Новой Земле, расположенной за Северным полярным кругом, а, скажем, на Пиренейском полуострове, то сейчас бы там были совсем другие флора и фауна. Так что АН602 сохранила мир, а испанские «партнеры» должны быть рады и признательны.