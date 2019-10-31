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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Богдан побился с Бакановым и пригрозил выпить всю его кровь

Категория: Новости

Богдан побился с Бакановым и пригрозил выпить всю его кровь

Глава Офиса президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook опубликовал пост с угрозами главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову "выпить всю его кровь". К публикации Богдан прикрепил свое колоритное фото в необычном образе. 

Глава ОП призвал Баканова "больше не попадаться на его (Богдана - ред.) пути". А закончил он свой месседж фразой: "Будешь кошкам хвосты крутить!". 

Журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook написал, что чиновники еще в среду, 30 октября, подрались на Банковой. Он отметил, что причиной конфликта стало назначение начальника ГСУ СБУ. А также он добавил, что Зеленский подписал заявление Баканова об увольнении двух заместителей главы СБУ - Бухарева и Нескоромного.

Богдан побился с Бакановым и пригрозил выпить всю его кровь

 



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