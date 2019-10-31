Госбюджет Украины в октябре недополучил почти 8 млрд грн плановых доходов

В октябре в Государственный бюджет Украины поступило на 7,8 миллиарда гривен запланированных доходов. В процентном соотношении это на 9,9% меньше, нежели плановый профит на данный период, сообщает аналитический портал "Слово і Діло".

Уточняется, что всего за октябрь 2019 года Госбюджет получил 70,992 млрд грн доходов. А в аналогичный период 2018 года бюджетные доходы составляли на 1,636 миллиарда гривен (на 2,3%) больше.

"С начала года, за январь-октябрь, госбюджет получил 810,743 миллиарда гривен доходов, что на 47,174 миллиарда гривен, или на 5,5%, ниже планового показателя на этот период, но на 63,330 миллиарда гривен, или на 8,5%, выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.