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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Госбюджет Украины в октябре недополучил почти 8 млрд грн плановых доходов

Категория: Новости

Госбюджет Украины в октябре недополучил почти 8 млрд грн плановых доходов

 

В октябре в Государственный бюджет Украины поступило на 7,8 миллиарда гривен запланированных доходов. В процентном соотношении это на 9,9% меньше, нежели плановый профит на данный период, сообщает аналитический портал "Слово і Діло"

Уточняется, что всего за октябрь 2019 года Госбюджет получил 70,992 млрд грн доходов. А в аналогичный период 2018 года бюджетные доходы составляли на 1,636 миллиарда гривен (на 2,3%) больше.

"С начала года, за январь-октябрь, госбюджет получил 810,743 миллиарда гривен доходов, что на 47,174 миллиарда гривен, или на 5,5%, ниже планового показателя на этот период, но на 63,330 миллиарда гривен, или на 8,5%, выше показателя за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении. 

Источник: 112.ua


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