Италия в вихре евро

Автор статьи Исидорос Кардеринис родился в Афинах в 1967 году, писатель, поэт и обозреватель. Обладатель ученой степени по экономике со специализацией в области экономики туризма. Его статьи публикуются в периодических изданиях по всему миру. Сборники его стихотворений были переведены на английский, французский и испанский языки и в разное время публиковались в США, Великобритании, Испании и Италии.

Италия присоединилась к еврозоне в 1999 году, тогда страной руководил премьер-министр Массимо д'Алема из партии «Демократические левые». Этот фатальный поступок, который повлек за собой полную потерю независимой денежно-кредитной политики, несомненно, является главной причиной неутешительных результатов итальянской экономики.

В настоящее время ВВП страны составляет 1,94 трлн евро, а темпы его роста крайне низки, они не превышают 0,6%. Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения в соответствии с надежными расчетами увеличился в период 1969–1998 годов, когда страна имела свою национальную валюту, лиру, на 104%, а в период 1999–2016 годов, когда страна уже приняла евро, упал на 0,75%.

С другой стороны, в период с 1999 по 2016 реальный ВВП на душу населения в Германии вырос на 26,1%, что делает показатели этой страны самыми высокими среди основных экономик еврозоны.

Тем временем у Италии третий по величине государственный долг в мире после США и Японии, поэтому его спасение невозможно, поскольку оно превышает возможности европейских государств.

Долг страны в процентах от ВВП в настоящее время составляет 132%, а в абсолютных цифрах 2,7 трлн евро, тогда как в 1999 году он составлял 109,7%. Таким образом, можно легко заметить значительное увеличение.

1999 год стал годом начала крутого пике развития Италии: Fiat перестал доминировать на европейском автомобильном рынке, страна потеряла лидирующие позиции в качестве производителя белых (имеется в виду сборка в Европе, а не в странах Азии — прим. РВ) бытовых приборов. Многие фабрики были закрыты, несколько крупных предприятий переехали в другие страны.

Миллионы малых и средних предприятий больше не могли конкурировать за пределами Италии по причине периодической девальвации валюты, которая была необходима для компенсации неадекватности итальянской экономики.

Каковы же эти недостатки? Проблемы рынка труда, низкие государственные и частные инвестиции в развитие и исследования, бюрократия, нефункциональная, дорогостоящая и медленно движущаяся система правосудия, высокий уровень коррупции и уклонения от налогов и т. д.

Безработица составляет около 11% от рабочей силы, что является четвертым по величине показателем в Европейском союзе после Греции, Испании и Кипра. В то же время безработица среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, которая, согласно последним данным статистического управления Istat*, составляет очень высокий процент в 30,8%, что наиболее сильно отражает глубокий экономический и социальный кризис, накрывший страны Европейского Юга как ураган.

Бедность достигла самого высокого уровня с 2005 года. Последний отчет Istat зафиксировал, что 5 миллионов человек живут за чертой бедности в 2017 году.

Если рассматривать процентное соотношение, то 6,9% итальянских домашних хозяйств живут в условиях абсолютной нищеты, то есть в ситуации, когда нет средств на покрытие минимальных ежемесячных расходов, на приобретение корзины товаров и услуг, которые в Италии для семьи с определенными характеристиками считаются необходимыми для минимально приемлемого уровня жизни.

В то же время Италия лидирует по числу отделений банков на жителя во всей Европе.Таким образом, учитывая, что процентные ставки в еврозоне равны нулю, банки ведут убыточную деятельность, имея накопленные портфели безнадёжных кредитов (так называемых красных кредитов), которые в настоящее время достигают около 290 млрд евро (15% от итальянского ВВП), большинство из которых так никогда и не будут возвращены.

Итальянская экономика, третья по величине в плохо спроектированном валютном союзе, выглядит уставшей лошадью, нагруженной долгами и красными кредитами, которая из последних сил взбирается в гору по дороге еврозоны, полной камней и луж.

В то время как сама еврозона представляет собой невероятно жесткую систему, пространство, забитое утюгами для 19 разных стран по производительности, инфляции, торговому балансу и технологическому прогрессу.

Поэтому следует понимать, что еврозона — это не что иное, как поле противоречивых интересов среди стран-членов, которые его составляют. Таким образом, то, что представляет большой интерес для Италии, не представляет ни малейшего интереса для Германии. Нужно признать, что согласование интересов за годы хождения единой валюты оказалось невозможным.

Это связано с тем, что Германия как первая экономическая держава правила и доминировала, используя евро для своей выгоды, в то время как другие страны кланялись и подчинялись вместо того, чтобы сопротивляться и даже бороться за свои интересы.

Италия, наконец, должна перестать уступать Берлину, опасаясь разрыва с немецкой еврозоной, поскольку она может вернуться к лире, восстановив тем самым свой политический, экономический и институциональный суверенитет.

Несмотря на текущие проблемы, Италия по-прежнему занимает вторую по величине отрасль еврозоны после Германии и пятую по величине в мире, при этом участие в ВВП составляет 19%. Италия по-прежнему многое производит: начиная от самолетов, автомобилей, оружия, электронных систем до парфюмерии, обуви и одежды.

Италия также нуждается в энергии, то есть дешевой нефти и дешевом газе, чего у нее нет. Эти потребности могла бы закрыть Ливия и газ, закупаемый у «Газпрома». Таким образом, при низких издержках производства и гибкой национальной валюте вся модель станет вполне конкурентоспособной. Подводя итог, Италия, которую сейчас бросает на бурных волнах еврозоны как утлое суденышко, будет продолжать тонуть до тех пор, пока политическое руководство страны не примет новаторское и динамичное решение вернуться к национальной валюте. Пока это решение принять ещё не поздно.





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