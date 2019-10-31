Стартовал конкурс детских рисунков - «НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА» 2019

Благотворительный Фонд имени Александра Львовича Жолобова объявляет о старте Конкурса детских рисунков 2019 - «НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА».
Рисунки, посвященные Новогодним и Рождественским праздникам.
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Сроки проведения конкурса с 1 ноября по 18 декабря 2019г.
Церемония награждения состоится 18 декабря 2019г. в музее Западного и Восточного Искусства (г.Одесса, ул.Пушкинская, 9) с 14.00 до 17.30.
Сюжет о победителях конкурса детского рисунка покажут в эфире популярных телеканалов Одессы.
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Первое призовое место – 5 000,00 грн.
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Чудеса начинаются….
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Ознакомиться с условиями можно на сайте:
http://www.zholobov-foundation.org/konkurs-novogodnyaya-igr…
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Ждем работы ваших детей и внуков💌
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