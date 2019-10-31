Кабмин принял кадровые решения по руководящим должностям в Минэнерго, космическом агентстве и авиапредприятии

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в воскресенье вечером одобрил ряд кадровых решений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба правительства.
В частности, назначил Масличенко Сергея Александровича заместителем Министра энергетики и защиты окружающей среды.
Правительство освободило от должности Председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявил конкурс на занятие должности Председателя Государственного космического агентства.
Правительство также временно возложил исполнение обязанностей генерального директора Государственного авиационного предприятия "Украина" на Пономаренко Александра Викторовича.