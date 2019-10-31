Сегодня Пристайко проведет встречу с главой МИД Эстонии

Сегодня, 4 ноября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретится с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу. Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины.

Во время двусторонней встречи обсудят сотрудничество между странами, а также привлечения эстонского опыта в электронном правительстве. Кроме этого, планируется затронуть вопросы противодействия вызовам безопасности, а также эстонской поддержки приоритетов внешней политики Украины. Встреча запланирована на 12:00.

Ранее сообщалось, что Пристайко встретился с кандидатом на должность Высокого представителя ЕС Жозепом Боррелем.