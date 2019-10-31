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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Сегодня Пристайко проведет встречу с главой МИД Эстонии

Категория: Новости / Политика

Сегодня, 4 ноября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретится с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу. Об этом сообщает пресс-центр МИД Украины

Во время двусторонней встречи обсудят сотрудничество между странами, а также привлечения эстонского опыта в электронном правительстве. Кроме этого, планируется затронуть вопросы противодействия вызовам безопасности, а также эстонской поддержки приоритетов внешней политики Украины. Встреча запланирована на 12:00. 

Ранее сообщалось, что Пристайко встретился с кандидатом на должность Высокого представителя ЕС Жозепом Боррелем. 


Источник: 112.ua



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