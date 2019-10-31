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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Протесты в Гонконге: активист устроил поножовщину и откусил кусок уха политику

Категория: Новости / Происшествия

Вчера, 3 ноября, на протестах в Гоконге произошла серьезная эскалация. Здесь сторонник правительства Китая изрезал ножом нескольких демонстрантов и даже откусил кусок уха местному политику-демократу. Об этом сообщает Aljazeera. 

Протестующие вчера захватили несколько помещений в международном финансовом центре, что вызвало столкновения с силовиками. Политику-демократу Эндрю Чиу, нападавший откусил часть уха, а еще одного пострадавшего заметили без сознания в луже крови. Нападавший говорил своим жертвам, что Гонконг принадлежит Китаю. После этих слов его избила толпа. 

Полиция заявила, что протестующие после мирного скандирования лозунгов ограбили ресторан в торговом центре.

Силовики использовали слезоточивый газ для разгона демонстрантов, а также арестовали одного из журналистов.

"Демонстрация вышла из-под контроля. Это был вначале мирный протест. И на него вышли простые местные жители", - сказал один из участников акции.


Источник: Страна.ua



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