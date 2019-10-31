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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Гендиректора McDonald's уволили из-за романа с подчиненной

Категория: Новости / История и общество

Гендиректора McDonald's уволили из-за романа с подчиненной

Президент McDonald's Стив Истербрук ушел в отставку из-за романа с подчиненной. На этой должности его заменит 51-летний Крис Кемпзински. 
 
"Руководство пришло к заключению, что он (Истербрук – ред.) нарушил политику компании, вступив по взаимному согласию во взаимоотношения с сотрудницей", – говорится в сообщении компании.
 
В беседе со СМИl Истербрук заявил, что совершил ошибку и полностью согласен с решением компании.
 
Стив Истербрук присоединился к McDonald's в 1993 году и работал в британском подразделении. В 2011 году он покинул корпорацию, возглавив компанию PizzaExpress, а затем занял пост генерального директора компании Wagamama.

Спустя два года Истербрук вернулся в McDonald's на должность главного бренд-директора компании и ее вице-президента. Весной 2015 года был назначен президентом компании вместо Дона Томпсона.

Источник: Корреспондент.net



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