Дональд Трамп давно ненавидит Украину — The Washington Post

Источники из окружения Трампа заявили о его давней “ненависти” к Украине. По их уверениям Дональд Трамп чувствовал “непреодолимую ненависть” к руководству Украины, в частности из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года. Об этом передает Украинская правда со ссылкой на The Washington Post.

Так, во время майской встречи Трампа с советниками в Овальном кабинете президента США пытались убедить, что новый украинский лидер Владимир Зеленский заслуживает поддержки США.

Тогда глава Белого дома считал, что руководство Украины находилось в сговоре с представителями Демократической партии США, чтобы подорвать его президентскую кампанию 2016 года.

На этой же встрече Трамп сказал, что украинские чиновники “ужасные, коррумпированные люди”. По словам неназванного источника, понять такую ​​неприязнь к Украине они не могли.

“Были обвинения, что они как-то сотрудничали с кампанией Клинтон (экс-соперница Трампа на прошлых президентских выборах). Были обвинения, что они нанесли ему вред. Он просто ненавидел Украину”, — заявил один из источников.

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