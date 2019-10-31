Иностранца, отправляющего женщин для оказания интимных услуг за границу, арестовали на 2 месяца

Иностранцу, задержанному ранее в Мариуполе за торговлю людьми, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде 2 месяцев ареста с возможностью выйти под залог в размере 560 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. Напомним, что задержанный гражданин Турции отправлял мариупольчанок для сексуальной эксплуатации в Западную Европу. С помощью мессенджера мужчина вербовал женщин, обещая высокие заработки. Полицейские задержали злоумышленника с двумя "работницами" на выезде из Мариуполя. "Организатору международного канала торговли людьми было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 ("Торговля людьми") Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.