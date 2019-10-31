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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Киеве 10 ноября состоится съезд партии "Слуга народа"

Категория: Новости

В Киеве 10 ноября состоится съезд партии "Слуга народа"

Съезд партии "Слуга народа" состоится в Киеве в ближайшее воскресенье, 10 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе фракции агентству "Интерфакс-Украина".

"Съезд партии "Слуга народа" состоится в воскресенье, 10 ноября, в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве", - рассказали агентству.

"Делегаты съезда рассмотрят кадровые и организационные вопросы, а также выборы в объединенные территориальные громады, которые должны состояться 22 и 29 декабря. В программе съезда также годовой отчет о работе партии", - говорится в сообщении.

 

Источник: 112.ua


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