Андрей Ермолаев : Украина 2.0 - Большая перезагрузка - Зеленский торопится успеть Срочно!

Андрей Ермолаев на канале Politeka online: Украина 2.0 - Большая перезагрузка - Зеленский торопится успеть Срочно! #Politeka_Online Поделитесь этим видео - https://youtu.be/9kyknvVc6ro Вы можете поддержать канал Политека, сделав перевод на карту Приватбанка 5168 7422 1815 1292 (Назначение платежа: пополнение карточки) В студии Politeka Online Ермолаев Андрей, политолог, руководитель стратегической группы "София" 3.11.2019 Дивіться в інтерв'ю: 0:50 Хайп - команда Зеленского 3:30 Порошенко играл на теме войны 6:00 Владимир Зеленский движется к подписанию мирного пакта 8:50 Коломойский и Зеленский 11:30 Мифический "Слуга народа" 16:30 Спецслужбы - кто заказчик 23:40 Богдан Яременко оказался в нужном месте 25:00 Перезагрузка 2020 года 33:00 Земельная реформа - новый коридор возможностей Підписуйтесь на наш канал Політека, тисніть на 🔔, щоб не пропустити нові відео https://www.youtube.com/c/PolitekaOnl...