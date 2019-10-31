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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

На блокпосту на Донбассе умер полицейский

Категория: Новости / Происшествия

На блокпосту на Донбассе умер полицейский

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк. Ранее в госпитале Львова умер военнослужащий зенитно-ракетного полка Александр Воробей.
Как сообщили в Министерстве внутренних дел, полицейский, которые последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения «Тернополь», умер на блок-посту Лисичанск — Горское.

«Вместе с побратимами неоднократно выполнял боевые задачи на востоке страны, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм. Коллеги его запомнили хорошим, искренним человеком, готовым прийти на помощь и поддержать»,
 — сообщают в МВД.

 

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