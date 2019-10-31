На блокпосту на Донбассе умер полицейский

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк. Ранее в госпитале Львова умер военнослужащий зенитно-ракетного полка Александр Воробей.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, полицейский, которые последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения «Тернополь», умер на блок-посту Лисичанск — Горское.



«Вместе с побратимами неоднократно выполнял боевые задачи на востоке страны, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм. Коллеги его запомнили хорошим, искренним человеком, готовым прийти на помощь и поддержать»,

— сообщают в МВД.

Источник