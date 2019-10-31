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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

ОБСЕ подвердило окончание разведения сил в Золотом

Категория: Новости / Политика

ОБСЕ подвердило окончание разведения сил в Золотом

Представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик объявил о завершении разведения сил в Золотом. 

“Я приветствую завершение отведения сил и вооружений из зоны разведения у населенного пункта Золотое и начало процесса разминирования”,
– заявил Сайдик.
Также он призвал к скорейшему запуску процесса разведения сил также в районе населенного пункта Петровское.
“Я убежден, что выполнение обязательств, взятых согласно совместному решению Трехсторонней контактной группе по разведению сил и вооружений между сторонами приведут к созданию доверия между сторонами и к мирному разрешению конфликта”,
 – добавил он.
Напомним, что ранее в штабе Операции объединенных сил заявляли о готовящихся провокациях со стороны боевиков в районе населенного пункта Петровское.

 

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