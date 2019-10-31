ФСБ вербует украинских граждан во время посещения Крыма

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) установила, что сотрудники погрануправления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России заставляют украинских граждан, которые регулярно посещают аннексированный Крым, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

По данным разведки, российская спецслужба требует от украинцев на конфиденциальной основе собирать информацию в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих Вооруженных сил Украины, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом.

Такие предложения прежде всего поступают гражданам Украины, которые трудоустроились на оккупированном полуострове и регулярно пересекают административную границу, а также частным перевозчикам.

ФСБ использует полученную информацию для того, чтобы вербовать украинских военнослужащих и правоохранителей. Формы и методы ФСБ РФ в Крыму однотипные для всей структуры ФСБ РФ. Это искусственное создание компрометирующих ситуаций, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление. Активно используются угрозы о вынесении постановления о запрете въезда на полуостров.

Контрразведка также установила, что самым рьяным вербовщиком украинских граждан является сотрудник оперативно-розыскного отдела ФСБ РФ в Республике Крым Батталов Алмаз Мубарякович, 1982 года рождения, уроженец города Баймак, Республика Башкортостан, РФ.





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