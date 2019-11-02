Во Львове запретили катать туристов в каретах

Власти Львова 4 ноября решили приостановить на одну неделю деятельность двух компаний, предоставляющих услуги катания пассажиров в каретах. Решение принято в связи с инцидентом 2 ноября, когда испуганная фейерверком лошадь травмировала 15-летнюю девушку.



"Сегодня городская комиссия по туристической нагрузке провела заседание и приняла решение приостановить на одну неделю деятельность двоих компаний, которые катают людей в каретах в центре города",

– сказал на брифинге заммэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.По его словам, специалисты поедут на локации, где содержат лошадей и проверят как за ними ухаживают. Кроме того, власти Львова проведут "круглые столы" со всеми заинтересованными сторонами.Москаленко также рассказал, что пострадавшую девушку прооперировали, ее состояние сегодня утром было стабильным с позитивной динамикой. Во время инцидента травмы получил и кучер кареты.Кроме того, видео, на котором зафиксирован момент, когда неизвестные запускают фейерверки возле кареты с лошадьми, передан в полицию.Заместитель городского головы называет событие искусственно возникшим инцидентом. Ведь лошади испугались фейерверка, который запустили люди, несмотря на то, что во Львове давно действует постановление "О запрете использования и реализации фейерверков, салютов и пиротехнических изделий".Дополнительно комиссии поручено провести детальный анализ ситуации, сложившейся в субботу, 2 ноября, в центре Львова.

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