 
Информация к новости
  • Просмотров: 88
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

Во Львове запретили катать туристов в каретах

Категория: Новости

Во Львове запретили катать туристов в каретах

Власти Львова 4 ноября решили приостановить на одну неделю деятельность двух компаний, предоставляющих услуги катания пассажиров в каретах. Решение принято в связи с инцидентом 2 ноября, когда испуганная фейерверком лошадь травмировала 15-летнюю девушку.

"Сегодня городская комиссия по туристической нагрузке провела заседание и приняла решение приостановить на одну неделю деятельность двоих компаний, которые катают людей в каретах в центре города",
 – сказал на брифинге заммэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.
По его словам, специалисты поедут на локации, где содержат лошадей и проверят как за ними ухаживают. Кроме того, власти Львова проведут "круглые столы" со всеми заинтересованными сторонами.
Москаленко также рассказал, что пострадавшую девушку прооперировали, ее состояние сегодня утром было стабильным с позитивной динамикой. Во время инцидента травмы получил и кучер кареты.
Кроме того, видео, на котором зафиксирован момент, когда неизвестные запускают фейерверки возле кареты с лошадьми, передан в полицию.
Заместитель городского головы называет событие искусственно возникшим инцидентом. Ведь лошади испугались фейерверка, который запустили люди, несмотря на то, что во Львове давно действует постановление "О запрете использования и реализации фейерверков, салютов и пиротехнических изделий".
Дополнительно комиссии поручено провести детальный анализ ситуации, сложившейся в субботу, 2 ноября, в центре Львова.

Источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать