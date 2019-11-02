Украина потребовала у РФ отдать захваченные в Керченском проливе суда

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту с требованием вернуть корабли украинской армии, которые были захвачены вблизи Керченского пролива вместе с 24 моряками в ноябре 2018 года. Об этом в понедельник, 4 ноября, в ходе пресс-конференции сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
По его словам, МИД Украины потребовало указать дату и время, когда можно забрать судна. И никакой задержки с украинской стороны нет – военные готовы забрать украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" из любой точки.
Источник:УСИ