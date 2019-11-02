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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Украина потребовала у РФ отдать захваченные в Керченском проливе суда

Категория: Новости / Политика

Украина потребовала у РФ отдать захваченные в Керченском проливе суда

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту с требованием вернуть корабли украинской армии, которые были захвачены вблизи Керченского пролива вместе с 24 моряками в ноябре 2018 года. Об этом в понедельник, 4 ноября, в ходе пресс-конференции сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
По его словам, МИД Украины потребовало указать дату и время, когда можно забрать судна. И никакой задержки с украинской стороны нет – военные готовы забрать украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" из любой точки.

МИД направило ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли. Я хотел бы посмотреть, когда мы получим эти корабли, остались ли последствия обстрелов этих кораблей. Или как раз эта задержка связана с тем, что они постепенно ремонтируются и исчезают дыры от обстрелов наших кораблей. Никаких задержек с нашей стороны здесь нет, наши военные готовы в любую точку прибыть и забрать наши корабли,
 - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу.

 

Источник:УСИ



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