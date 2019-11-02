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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Гостаможня запустила калькулятор для расчета таможенной стоимости "евроблях"

Категория: Новости / Экономика и финансы

Гостаможня запустила калькулятор для расчета таможенной стоимости "евроблях"

Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) запустила сервис автоматического расчета таможенной стоимости и платежей при оформлении автомобилей. Об этом сообщил глава ГТС Максим Нефьодов.

"Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более чем 2300 моделей. Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток, поэтому этот процесс и занял на 1.5 месяца дольше ожидаемого",
 - сказано в сообщении.
Также Нефьодов отметил, что автоматический расчет запущен в тестовом режиме.

 

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