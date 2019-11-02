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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

В Одессе вернули первую из отреставрированных дверей

Категория: Новости / История и общество

В Одессе вернули первую из отреставрированных дверей

В Одессе установили первую дверь в рамках проекта тысячи дверей Одессы. Об этом сообщил автор проекта Константин Емельянов.
Пожалуй эта дверь самая уникальная и многострадальная, ведь ее собирались выкинуть и заменить на пластиковую, но после резонанса восстановили и возвращают на место.

Много латуни, позолоты и горчичного цвета на Троицкой 43б, ну и 3 месяца Работы и любви к деталям. Горжусь командой,
 - отметил он.
Из-за экономии в здании в центре Одессы, которое купили за 9 млн грн, установили пластиковые двери. В итоге "родную" дверь передали неравнодушным одесситам, и после реставрации ее передадут новому хозяину.
Одесситы случайно узнали, что аутентичную дверь ждет печальная судьба. Тогда неравнодушные одесситы решили, что дверь, которая была установлена в начале ХХ века, заслуживает реставрации и спасения. На удивление, владелец сначала согласился ее сохранить, но после оценки реставратором работ в 1,5 тыс. долл. собственник пошел на попятную.
Сейчас установка двери продолжается, монтируют дверную ручку. Когда можно будет посмотреть дверь в окончательном виде, пока не ясно, так как это зависит от работы мастеров, которые выполняют работы по отделке фасада. Необходимо сделать откосы - а до этого момента дверь по канту будет в малярном скотче.

 

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