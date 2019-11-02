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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

В Японии Microsoft сократила рабочую неделю и повысила производительность на 40%

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

В Японии Microsoft сократила рабочую неделю и повысила производительность на 40%

В Японии компания Microsoft провела эксперимент, в ходе которого было сокращено количество рабочих дней, что сказалось на производительности работников.
Так, по данным компании, пpоводившей эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в августе, объем продаж на одного работника вырос на 40% по сравнению с тем же месяцем в 2018 году.
В отчете компании говорится, что 92% опрошенных сотрудников остались довольны дополнительным выходным в пятницу. Стоит подчеркнуть, что Япония борется за сокращение самых продолжительных в мире рабочих часов, так как в стране наблюдается нехватка кадров и быстро стареющее население. Но не все японцы поддерживают стремления премьер-министра Синдзо Абэ сократить время сверхурочной работы.
Также в Microsoft Japan подчеркнули, что четырехдневная рабочая неделя позволила компании на 23% сократить потребление электроэнергии и на 59% – количество напечатанных страниц.
Компания планирует провести подобный эксперимент и предстоящей зимой. Сотрудники не получат дополнительный оплачиваемый выходной, но будут поощряться отпуска по собственной инициативе.

 

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