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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

"Шахтер" улетел в Хорватию на матч Лиги чемпионов

Категория: Новости / Спорт

"Шахтер" улетел в Хорватию на матч Лиги чемпионов

Сегодня донецкий "Шахтер" вылетает в Хорватию на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо". Сам поединок пройдет в среду, 6 ноября, на стадионе "Максимир", начало – в 21:55.
Главный тренер "горняков" Луиш Каштру взял с собой в Хорватию следующих исполнителей:
Вратари: Пятов, Шевченко, Трубин
Защитники: Болбат, Додо, Кривцов, Хочолава, Бондарь, Матвиенко, Исмаили,
Полузащитники: Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Маркос, Марлос, Тете, Тайсон, Дентиньо,
Нападающие: Мораес, Сикан
Аналитики контор в этом поединке пока на стороне "Динамо", принимая ставки на его победу с коэффициентом 2,2. Но и у "Шахтера" велики шансы на успех – 3,1. Самая маловероятная здесь ничья – 3,5. Хотя на счет 1:1 самый низкий коэффициент – 5,8.
Напомним, предыдущая встреча команд в Харькове завершилась боевой ничьей 2:2. "Горняки" открыли счет благодаря точному удару Евгения Коноплянки, еще до перерыва его сравнял Дани Ольмо. Во втором тайме Мислав Оршич реализовал пенальти и вывел гостей вперед, но вышедший на замену Додо принес "горнякам" ничью.

 

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