ГБР задержало сотрудника СБУ за продажу наркотиков

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Службы безопасности Украины, которого подозревают в сбыте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Досудебным расследованием было установлено, что сотрудник одного из подразделений СБУ, которое дислоцируется в Донецкой области, совместно с гражданским лицом поставляли местным жителям наркотическое средство – канабис»,

- сказано в сообщении.Стоит отметить, что уже открыто уголовное дело по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч.2 ст.307 УК Украины).В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.