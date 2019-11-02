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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

ГБР задержало сотрудника СБУ за продажу наркотиков

Категория: Новости / Происшествия

ГБР задержало сотрудника СБУ за продажу наркотиков

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Службы безопасности Украины, которого подозревают в сбыте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Досудебным расследованием было установлено, что сотрудник одного из подразделений СБУ, которое дислоцируется в Донецкой области, совместно с гражданским лицом поставляли местным жителям наркотическое средство – канабис»,
 - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что уже открыто уголовное дело по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч.2 ст.307 УК Украины).
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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