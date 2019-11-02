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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В горсовете Ужгорода идут обыски

Категория: Новости

В горсовете Ужгорода идут обыски

В горсовете Ужгорода во вторник, 5 ноября, проходят обыски по делу о выделении земельных участков в 2014 году. Об этом сообщается на странице горсовета в Facebook.
Согласно сообщению, следственные действия проводят сотрудники Госбюро расследований и СБУ.

"В помещении Ужгородского городского совета проводятся следственные действия работниками ГБР и СБУ, касающиеся выделения земельных участков в 2014 году Ужгородским городским советом предыдущего созыва",
 - говорится в сообщении.
Напомним, 16 октября НАБУ провело обыски в кабинете председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна и руководителя юридического отдела аппарата совета.

 

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